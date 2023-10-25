На Краснолиманском участке уничтожено пять бронемашин и более 125 солдат ВСУ

Руководитель пресс-службы группы Вооружённых сил Российской Федерации «Центр» Александр Савчук поделился информацией об успешно выполненных операциях, местом проведения которых оказался Краснолиманский участок линии боевого соприкосновения.
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