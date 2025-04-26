Людям старше 50 лет дали не связанный с диетами и тренировками совет для похудения Профессор из Гарвардского университета Чи-Хао Ли дал людям старше 50 лет совет для похудения, который не связан с диетами и тренировками.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии