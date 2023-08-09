Сергей Аксенов Фото: ТАСС/ Митя Алешковский Россия меняет свою политику в отношении зарубежных сторонников Русского мира.
Москва вступилась за Аскара Кубанычбека, осужденного в Бишкеке на 10 лет
Комментарии
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Владимир Соловьев
Киргизское руководство, как в песне, косит лиловым глазом в сторону Америки. Так и окосеет со временем, да и вреда немало принесёт киргизскому народу. Два проворовавшихся предыдущих президента Киргизии сейчас прячутся один в России, другой в Белорусии. А нынешние господа, где мечтают в будущем пристроить свои бренные тела?!
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13 час.
Анатолий Витушкин
Вступиться за Аскара- этого мало в нашей политике. Нужно приводить правительства и президентов союзных нам государств, особенно по ОДКБ, к уважению России и союзническому поведению. Распустились они окончательно, союзниками становятся только тогда, когда их "петух клюнет".
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13 час.
Samarium
Этот человек ДЕЛОМ доказал, что он РОССИЯНИН....Россия просто ОБЯЗАНА извлечь его из казахских застенков....
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12 час.
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