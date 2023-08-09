Москва вступилась за Аскара Кубанычбека, осужденного в Бишкеке на 10 лет

Владимир Соловьев Киргизское руководство, как в песне, косит лиловым глазом в сторону Америки. Так и окосеет со временем, да и вреда немало принесёт киргизскому народу. Два проворовавшихся предыдущих президента Киргизии сейчас прячутся один в России, другой в Белорусии. А нынешние господа, где мечтают в будущем пристроить свои бренные тела?!

Анатолий Витушкин Вступиться за Аскара- этого мало в нашей политике. Нужно приводить правительства и президентов союзных нам государств, особенно по ОДКБ, к уважению России и союзническому поведению. Распустились они окончательно, союзниками становятся только тогда, когда их "петух клюнет".