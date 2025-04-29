Российские войска форсировали Днепр, началась операция по освобождению Херсонщины: Карта специальной военной операции на Украине на 29 апреля 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваРоссийские подразделения успешно высадились на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщает военный корреспондент Юрий Котенок в своём Telegram-канале.