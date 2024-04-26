Президент поручил ускорить сроки проектирования новой скоростной трассы Джубга — Сочи Идеально завершить работы по подготовке в этом году, считает глава государства.
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Президент поручил ускорить сроки проектирования новой скоростной трассы Джубга — Сочи Идеально завершить работы по подготовке в этом году, считает глава государства.