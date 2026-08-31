Вместо 180 тысяч компьютеров в год — тренажеры по управлению беспилотниками: в России остановлено строительство большого завода по производству ПК и планшетов

Liga Group заморозила проект за 100 млн рублей Компания Liga Group приостановила строительство завода компьютерной техники в индустриальном парке «Космос» в Новокольцовском Свердловской области.
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