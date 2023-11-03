Какие продукты подавляют аппетит и способствуют снижению веса?

Существуют продукты, которые способны подавлять аппетит и приводить к снижению веса. Они работают так же, как и популярные инъекции для лечения диабета и ожирения, используемые знаменитостями для похудения.
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