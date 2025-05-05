Нилов предложил маркировать запрещенные к употреблению водителями лекарства

По инициативе депутата Госдумы, главы комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова на рассмотрение нижней палаты парламента внесен законопроект, которым предполагается введение специальной маркировки на упаковке тех лекарств, за употребление которых водителей могут привлечь к административной ответственности.