Чекунков анонсировал оспаривание задержания "Профессора Молчанова"

Российские власти оспорят задержание судна "Профессор Молчанов" Норвегией на Шпицбергене. Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики считает решение, основанное на иске украинской компании, нарушением международного права.
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