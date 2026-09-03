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Царьград

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Чекунков анонсировал оспаривание задержания "Профессора Молчанова"

Чекунков анонсировал оспаривание задержания "Профессора Молчанова"

Российские власти оспорят задержание судна "Профессор Молчанов" Норвегией на Шпицбергене. Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики считает решение, основанное на иске украинской компании, нарушением международного права.

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