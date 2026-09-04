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Вечерний Новосибирск

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Более 3000 домов льготно подключили к газу в Новосибирской области в 2026 году

Более 3000 домов льготно подключили к газу в Новосибирской области в 2026 году

В Новосибирской области более 3,3 тысяч домов подключили газ по льготной программе. Об итогах программы догазификации по поручению Президента Российской Федерации рассказали в правительстве Новосибирской области.

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