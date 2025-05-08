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Царьград

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Росатом: Одобрено строительство атомной станции в Джизакской области Узбекистана

Росатом: Одобрено строительство атомной станции в Джизакской области Узбекистана

Научно-технический совет одобрил план размещения атомной станции малой мощности в Фаришском районе Джизакской области, реализуемый при участии Росатома, чтобы адаптировать проект к региональным нуждам.

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