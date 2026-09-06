«Молния» принесла боевикам ВСУ в Доброполье инструкции по сдаче в плен

Военнослужащие подразделений войск беспилотных систем группировки войск «Центр» в рамках психологического воздействия на противника провели залистование тысячами агитационных материалов позиций украинских формирований и мест временного размещения вражеских подразделений в районе Доброполья.
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