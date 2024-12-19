Участники «Миллиона призов» направили бойцам СВО свыше 110 млн руб.

Более 110 миллионов рублей перечислили москвичи на сайте «Миллион призов» в поддержку бойцов в зоне специальной военной операции (СВО) и на оказание гуманитарной помощи пострадавшим от военных действий жителям новых и приграничных территорий.
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