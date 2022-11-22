В Якутии пройдет обсуждение перспектив развития российских ИТ-компаний

Обсуждение вопросов развития отечественной информационно технологической индустрии состоится в рамках форума «Цифровой алмаз» 25–26 ноября в Якутске, заявили в правительстве республики 22 ноября, сообщает пресс-служба региональной администрации.
Обсуждение вопросов развития отечественной информационно технологической индустрии состоится в рамках форума «Цифровой алмаз» 25–26 ноября в Якутске, заявили в правительстве республики 22 ноября, сообщает пресс-служба региональной администрации.
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