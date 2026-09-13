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Ученые выяснили, почему не все птицы вымерли вместе с динозаврами

Ученые выяснили, почему не все птицы вымерли вместе с динозаврами

В журнале Current Biology опубликовали исследование, проливающее свет на то, почему 66 миллионов лет назад не все птицы погибли вместе с динозаврами.

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