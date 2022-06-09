Картина дня. Финансы

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Конец сытой эпохи. С дешёвыми энергоносителями Запад теряет и все свои устои

Конец сытой эпохи. С дешёвыми энергоносителями Запад теряет и все свои устои

Все чаще по ТВ звучит фраза «Время дешевых энергоносителей для человечества закончилось!», но что стоит за этой фразой в долговременной, так сказать, перспективе? И о каком «человечестве» речь? В долговременной перспективе маячит конец эпохи.

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