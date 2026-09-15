Стерлинг признал вину по всем обвинениям после ДТП на спорткаре

Бывший нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг признал себя виновным по всем предъявленным ему обвинениям после ДТП, произошедшего в мае 2026 года, сообщает LBC по итогам заседания Магистратского суда Бейсингстока.
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