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Стерлинг признал вину по всем обвинениям после ДТП на спорткаре

Бывший нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг признал себя виновным по всем предъявленным ему обвинениям после ДТП, произошедшего в мае 2026 года, сообщает LBC по итогам заседания Магистратского суда Бейсингстока.

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