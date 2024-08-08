Полетят "погоны" с плеч на фоне курского вторжения – раскололся ещё один генерал из "команды Шойгу"

ГБ

Геннадий Бережнов

Много чего может сказать и сам Шойгу, но кто же его допросит! Все эти "генералы" без чести и совести в МО уже не вернутся, но вернуть государству украденное это приоритет, но вот только для кого и кто нам об этом сообщит!