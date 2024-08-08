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Полетят "погоны" с плеч на фоне курского вторжения – раскололся ещё один генерал из "команды Шойгу"

Полетят "погоны" с плеч на фоне курского вторжения – раскололся ещё один генерал из "команды Шойгу"

Следствие сообщило, что бывший глава Кадровой службы Минобороны, до этого занимавший должность начальника отдела Генштаба по защите гостайны начал сотрудничать со следствием.

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Комментарии
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ГБ
Геннадий Бережнов
Много чего может сказать и сам Шойгу, но кто же его допросит! Все эти &quot;генералы&quot; без чести и совести в МО уже не вернутся, но вернуть государству украденное это приоритет, но вот только для кого и кто нам об этом сообщит!
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15 час.
Россиянин
Тебе не скажут. Успокойся.
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12 час.

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