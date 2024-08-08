Полетят "погоны" с плеч на фоне курского вторжения – раскололся ещё один генерал из "команды Шойгу"

Следствие сообщило, что бывший глава Кадровой службы Минобороны, до этого занимавший должность начальника отдела Генштаба по защите гостайны начал сотрудничать со следствием.
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