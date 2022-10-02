«У «Локомотива» крайне неудовлетворительный результат. Надо принимать меры, причем любые» - экс-глава совета директоров клуба

«У кого‑то есть другое мнение, что это крайне неудовлетворительный результат? Надо принимать меры, - заявил бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков после четвертого подряд поражения путейцев в чемпионате.
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