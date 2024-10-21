Иск на полмиллиона долларов и публичные разборки: семью Валерии втянули в громкий скандал

Семейство певицы Валерии оказалось в центре громкого разбирательства. Сына исполнительницы, Арсения Шульгина, обвинили в невозврате займа и подали на него иск на 587 тысяч долларов, что составляет более 56 миллионов рублей.
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