Вакцинация от гриппа и коронавируса влияет на менструальный цикл – учёные

В исследовании приняли участие больше полутора тысяч женщин, которых разделили на две группы.Учёные из Орегонского университета здравоохранения и науки провели исследование, в ходе которого выяснили, что вакцинация от гриппа и COVID-19 может вызвать временные изменения в менструальном цикле у женщин.