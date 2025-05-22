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Царьград

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Вакцинация от гриппа и коронавируса влияет на менструальный цикл – учёные

Вакцинация от гриппа и коронавируса влияет на менструальный цикл – учёные

В исследовании приняли участие больше полутора тысяч женщин, которых разделили на две группы.Учёные из Орегонского университета здравоохранения и науки провели исследование, в ходе которого выяснили, что вакцинация от гриппа и COVID-19 может вызвать временные изменения в менструальном цикле у женщин.

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