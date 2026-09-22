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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ву о Дзюбе: «Думал, без труда справлюсь с форвардом, которому под 40, но было очень сложно! Борьбу в воздухе у него выиграть невозможно. Против него нужно обороняться вместе с партнерами»

Защитник « Спартака » Кристофер Ву назвал Артема Дзюбу самым сложным нападающим.  – Против каких форвардов в РПЛ тебе наиболее тяжело играть? – В прошлом году мы играли с « Акроном ».

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