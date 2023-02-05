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Пожар уничтожил двухэтажный частный дом в Красногвардейском районе Петербурга

Спасатели несколько часов боролись с огнем и смогли полностью потушить пламя только утром. Двухэтажный частный жилой дом с мансардой сгорел в СНТ «Лесное» в Красногвардейском районе Петербурга в ночь на 5 февраля.

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