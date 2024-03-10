«Тампа» всухую разгромила «Филадельфию», Кучеров приблизился к Маккиннону в гонке бомбардиров

Самый крупный счет игрового дня НХЛ сегодня зафиксирован в Тампе, где «Филадельфия» потерпела сокрушительное поражение от «Лайтнинг» — 0:7! Игру можно было заканчивать уже на 11-й минуте – 4:0 в пользу хозяев площадки.