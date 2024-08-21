Психиатр Шуров заявил, что с помощью психологических приемов мошенники доводят жертв до состояния бредового больного

Несмотря на то, что наиболее распространенные мошеннические схемы освещаются в СМИ, а правоохранительные органы предупреждают, что граждане не получают вызовов от их имени, количество обманутых россиян продолжает расти.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии