Президент Мексики Шейнбаум по приглашению Трампа посетит финал ЧМ по футболу

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум намерена посетить финал ЧМ по футболу. «Я получила приглашение от президента Трампа приехать в воскресенье на финал чемпионата мира и приняла решение поехать, потому что это прямое приглашение президента Соединённых Штатов.