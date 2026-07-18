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Президент Мексики Шейнбаум по приглашению Трампа посетит финал ЧМ по футболу

Президент Мексики Шейнбаум по приглашению Трампа посетит финал ЧМ по футболу

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум намерена посетить финал ЧМ по футболу. «Я получила приглашение от президента Трампа приехать в воскресенье на финал чемпионата мира и приняла решение поехать, потому что это прямое приглашение президента Соединённых Штатов.

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