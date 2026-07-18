Президент Мексики Шейнбаум по приглашению Трампа посетит финал ЧМ по футболу

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум намерена посетить финал ЧМ по футболу. «Я получила приглашение от президента Трампа приехать в воскресенье на финал чемпионата мира и приняла решение поехать, потому что это прямое приглашение президента Соединённых Штатов.
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