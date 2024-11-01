Мигрантов-наркоманов выдворят из России! Власти готовят важное решение

Известия Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) представил новый общественно-экспертный доклад под названием «Миграционная политика и национальные цели развития России».
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