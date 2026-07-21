Американский F-16B в российской расцветке замечен на авиабазе ВВС США в Аризоне Истребитель американских ВВС в российской расцветке был замечен на авиабазе в Аризон.
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Американский F-16B в российской расцветке замечен на авиабазе ВВС США в Аризоне Истребитель американских ВВС в российской расцветке был замечен на авиабазе в Аризон.
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