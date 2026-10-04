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«Сам факт я не скрываю, но все остальное — наша личная история»: Юлия Пересильд не стала скрывать, что состоит в браке

Актриса Юлия Пересильд рассказала о новом семейном статусе и призналась, что состоит в браке. Об этом она сообщила в интервью HELLO! Счастливой в личной жизни артистка себя называет, однако публично раскрывать подробности не собирается.

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