«Сам факт я не скрываю, но все остальное — наша личная история»: Юлия Пересильд не стала скрывать, что состоит в браке

Актриса Юлия Пересильд рассказала о новом семейном статусе и призналась, что состоит в браке. Об этом она сообщила в интервью HELLO! Счастливой в личной жизни артистка себя называет, однако публично раскрывать подробности не собирается.
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