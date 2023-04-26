WP: Трамп своим выдвижением может «спасти» Байдена от политических последствий экономического спада и роста преступности в США

Бывший американский лидер Дональд Трамп своим выдвижением на пост главы Соединенных Штатов может спасти действующего хозяина Белого дома Джо Байдена от политических последствий экономического спада и роста преступности.
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