Жители деревни «Грязь» поделились своими впечатлениями от соседства с Пугачевой и Галкиным*

В СМИ рассказали, о впечатлениях жителей деревни «Грязь» от соседства с уехавшими из России певицей Аллой Пугачевой и юмористом Максимом Галкиным✱ (признан иноагентом).
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