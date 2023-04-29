Листай.ру [СМИ]

243 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • boris555 Да не тот
    козлы.«Сидят на двух ст...
  • Evgenija Palette
    Предательство - не всегда прямолинейно. Могут быть и хитроумные извивы... Главное - во время понять. что - куда, и чт...Кедми: Путин пост...
  • Лара Роооллл
    Пид@ры конченные..Шахназаров: Я лич...

Жители деревни «Грязь» поделились своими впечатлениями от соседства с Пугачевой и Галкиным*

Жители деревни «Грязь» поделились своими впечатлениями от соседства с Пугачевой и Галкиным*

В СМИ рассказали, о впечатлениях жителей деревни «Грязь» от соседства с уехавшими из России певицей Аллой Пугачевой и юмористом Максимом Галкиным✱ (признан иноагентом).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх