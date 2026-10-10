Мэр Днепропетровска сбежал с Украины

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко Мэр Днепропетровска Борис Филатов* сбежал из Украины. Об этом 10 октября сообщило издание "Инсайдер".
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