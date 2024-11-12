ЧП в горах Крыма

В Крыму любители острых ощущений отправились в горы на «Ниве», но не рассчитали возможности джипа. В «Крым-Спас» уточнили – путешественники, из-за темноты и сильного тумана сбились с пути и в итоге загнали машину в такое место, что прибывшие на их вызволение спасатели со специальной техникой, не смогли достать «Ниву».
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