ЧП в горах Крыма

В Крыму любители острых ощущений отправились в горы на «Ниве», но не рассчитали возможности джипа. В «Крым-Спас» уточнили – путешественники, из-за темноты и сильного тумана сбились с пути и в итоге загнали машину в такое место, что прибывшие на их вызволение спасатели со специальной техникой, не смогли достать «Ниву».