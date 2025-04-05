Психолог Самбурский: люди с синдромом Плюшкина чаще страдают от тревожности

Старые журналы, разбитая чашка, пакет с пакетами и платье, в которое вы уже лет пять не можете влезть — что будет, если вся квартира превращается в одну огромную свалку воспоминаний и эмоций? В психологии это называется "патологическим накопительством", или синдромом Плюшкина.