Путин поручил проработать вопрос увеличения материнского капитала

Президент России Владимир Путин по итогам заседания Государственного совета по вопросам социальной поддержки семей поручил до 1 декабря 2025 года проработать вопрос об увеличении размера материнского капитала в зависимости от очередности рождаемости ребенка.
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