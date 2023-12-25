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Бывшего зампреда Центробанка Корищенко выпустили на свободу

Бывшего зампреда Центробанка Корищенко выпустили на свободу

Получивший семь лет колонии за хищение 1,4 млрд рублей бывший зампред ЦБ Константин Корищенко освобожден в зале суда Мосгорсуд освободил из-под стражи получившего семь лет колонии бывшего заместителя председателя Центрального банка РФ Константина Корищенко, который был осужден за хищение активов «Инвестбанка» на 1,4 млрд рублей.

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