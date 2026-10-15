FerrariВ сезоне-2027 Рафаэль Камара дебютирует в Формуле 1 в составе Haas, заменив Эстебана Окона. Для 21-летнего бразильца это следующий шаг в стремительной карьере: в 2024 году он выиграл европейскую региональную Формулу, в 2025-м стал чемпионом Международной Формулы 3, а сейчас лидирует в Формуле 2 с преимуществом в семь очков.