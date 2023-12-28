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Мать заставила дочь плюнуть в мальчика, а потом избила его в школе Красногорска

Мать заставила дочь плюнуть в мальчика, а потом избила его в школе Красногорска

Обычный конфликт между учениками одной из школ Красногорска перерос в скандал между родителями. В распоряжении «360» оказалось видео, которое снимала мать мальчика, пострадавшего от разъяренной родительницы другой ученицы.

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