Япония вводит санкции против 11 компаний из 5 стран за обход санкций против РФ

Генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что Токио вводит санкции против организаций и частных лиц из России и против 11 компаний и организаций из КНР, Индии, ОАЭ, Узбекистана, Казахстана за обход санкций против Российской Федерации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии