Япония вводит санкции против 11 компаний из 5 стран за обход санкций против РФ

Генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что Токио вводит санкции против организаций и частных лиц из России и против 11 компаний и организаций из КНР, Индии, ОАЭ, Узбекистана, Казахстана за обход санкций против Российской Федерации.