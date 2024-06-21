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Япония вводит санкции против 11 компаний из 5 стран за обход санкций против РФ

Япония вводит санкции против 11 компаний из 5 стран за обход санкций против РФ

Генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что Токио вводит санкции против организаций и частных лиц из России и против 11 компаний и организаций из КНР, Индии, ОАЭ, Узбекистана, Казахстана за обход санкций против Российской Федерации.

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