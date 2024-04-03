Два варианта развития событий в случае нашего жесткого ответа

Страна и люди

КВАДРАТУРА КРУГА Ситуация явно подходит к какому-то пределу. Риторика политиков перешла уже на откровенно хамский уровень, с оскорблениями, угрозами «замочить», вмешаться напрямую, послать силы и средства и навалиться всей мощью.