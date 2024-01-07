Полковник Макгрегор назвал Зеленского оторванным от реальности Власти США и президент Украины Владимир Зеленский оторваны от реальности, заявил 7 января бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
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