Трамваи № 10 и № 18 изменили маршруты из-за коммунальной аварии в Новосибирске

Трамваи №10 и №18 будут объезжать затопленный участок пути в прямом и обратном направлении. По данным пресс-центра мэрии, трамваи будут ходить по следующим схемам: Трамвай № 10 будет ходить по Вертковской, Троллейной, улице 9-й Гвардейской Дивизии, Волховской, Связистов до конечной остановки «Юго-Западный жилмассив»; Трамвай № 18 пойдет по Широкой, Троллейная, 9-й Гвардейской Дивизии, Волховской и Связистов до конечной остановке «Юго-Западный жилмассив».