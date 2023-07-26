Врио губернатора Запорожской области Балицкий: ВСУ пытаются прорвать российскую оборону

Обострилась обстановка у населенных пунктов Работино, Новоданиловки и Новопокровки в Запорожской области, ВСУ с раннего утра не оставляют попыток прорвать российскую оборону, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.