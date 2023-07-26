Аргументы недели

98 707 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Мельников Александр
    Согласен. Но вот только надо взять с чехов и словаков не золотом, а юными деревенскими девами, детородного возраста и...Глава МИД Чехии Л...
  • M M
    Пусть сначала вернут золото, которое они украли у России в 1918 году.Глава МИД Чехии Л...
  • Сергей Бессонов
    Нищим и убогим из стран бывшего  соцлагеря, подаём 32 числа каждого месяца.Глава МИД Чехии Л...

Врио губернатора Запорожской области Балицкий: ВСУ пытаются прорвать российскую оборону

Врио губернатора Запорожской области Балицкий: ВСУ пытаются прорвать российскую оборону

Обострилась обстановка у населенных пунктов Работино, Новоданиловки и Новопокровки в Запорожской области, ВСУ с раннего утра не оставляют попыток прорвать российскую оборону, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх