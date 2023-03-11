Австралийские АПЛ: ожидание и реальность

Иллюстративное изображение Стало известно, что в понедельник президент США Джо Байден, премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе и премьер-министр Великобритании Риши Сунак на борту атомной подводной лодки "Миссури" в Сан-Диего объявят об оснащении Австралии новыми атомными подводными лодками в рамках альянса AUKUS - трехстороннего оборонного … .
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