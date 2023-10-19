Председатель Думы г. Владивостока поздравил жителей региона с 85-летием со дня образования Приморского края

Уважаемые жители города Владивостока и Приморского края! От имени депутатов Думы города Владивостока поздравляю вас с 85-летием со дня образования Приморского края! С Приморья начинается обозначенный руководством страны курс «на Восток», здесь сосредоточены важные приоритеты России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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