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Председатель Думы г. Владивостока поздравил жителей региона с 85-летием со дня образования Приморского края

Председатель Думы г. Владивостока поздравил жителей региона с 85-летием со дня образования Приморского края

Уважаемые жители города Владивостока и Приморского края! От имени депутатов Думы города Владивостока поздравляю вас с 85-летием со дня образования Приморского края! С Приморья начинается обозначенный руководством страны курс «на Восток», здесь сосредоточены важные приоритеты России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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