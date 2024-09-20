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Нюша о внезапной сексуальности и депрессии из-за развода: «Только близкие знали, как мне плохо»

Нюша о внезапной сексуальности и депрессии из-за развода: «Только близкие знали, как мне плохо»

Нюша постепенно приходит в себя после непростого периода расставания с бизнесменом Игорем Сивовым. Сегодня певица представила новый автобиографичный трек «Сильные девочки» и в честь премьеры ответила на очень личные вопросы.

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