Готовимся к 100-летнему юбилею Артека вместе с российским обществом «Знание»

С артековцами-семиклассниками Яриком Коржовым и Мариной Михалёвой («Лазурный»-2022) и экс-юнкорами «Ту-тундры» Ярославом Стайку и Ярославой Васильковой («Морской»-2018) рассказываем пятиклассникам третьей школы о Международном детском центре «Артек».
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