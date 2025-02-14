В Раде снова заблокировали трибуну из-за санкций против Порошенко

Депутаты Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) второй день подряд блокируют трибуну парламента.
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