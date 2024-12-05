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Об исчезновении целой армии… Под Курском открылся портал в ад?

Об исчезновении целой армии… Под Курском открылся портал в ад?

Это были действительно элитные воинские подразделения, без кавычек. Не мальчишки, едва прошедшие курс молодого бойца.

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Комментарии
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Сергей Киселев
Именно  так  думает  большая  часть  населения  России?
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40 мин.
Сергей Киселев
Согласен  на  100%!
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40 мин.
виталий панов
Какая холёная рожа у зели,не то что сейчас опустившегося наркоши!
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28 мин.

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