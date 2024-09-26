В США оценили вероятность разрешения ВСУ наносить удары по территории России

Дипломат Фриман: у Джо Байдена требуют повысить ставки в конфликте на Украине Президент США Джо Байден еще не принял решение об ударах Вооруженных сил Украины (ВСУ) западным оружием по территории России, хотя на него оказывают давление по этому вопросу.